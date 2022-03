Tornei estivi. Albenga riparte alla grande! A giugno via al torneo di calcio a 7 sul campo di San Bernardino

La pandemia ha di fatto bloccato i tornei estivi per due anni, uno degli appuntamenti più attesi in tutto l'arco del Ponente Ligure.

Da giugno però, Albenga ritroverà i riflettori accesi di uno dei campi più amati del territorio ingauno: quello di San Bernardino, per il nuovo torneo di calcio a 7 organizzato dal team di Emanuele Scorsone.





Emanuele, si riparte alla grande.

“Siamo felici di tornare con una novità di grande fascino come il torneo organizzato sul campo di San Bernardino, un impianto in terra battuta che evoca ricordi a tanti albenganesi e che, sono convinto, saprà regalare tante partite emozionanti. Parliamo di un impianto lungo 60 metri e largo 38, dove si sfideranno squadre da 7 giocatori, in partite di un'ora divise in due tempi. Ovviamente ci sarà l'egida federale sulla manifestazione, compresi i direttori di gara. Si partirà il 13 giugno e chiuderemo a fine luglio. Le iscrizioni saranno accettate fino al 30 maggio".





Si amplia anche il quadro dei collaboratori.

“Ci saranno con me Joele Bocchiardo, Andrea Di Filippo, Matteo Conforti e Loris Giunta e Matteo Ottonello. Il loro impegno è fondamentale, come quello con gli sponsor. Nessuno si è tirato indietro nel sostegno al torneo ed è per il sottoscritto un grande attestato di stima e responsabilità!.

Il nostro obiettivo è ripartire con almeno 16 squadre, due anni senza tornei sono stati pesanti”.

Si ricreerà l'abituale atmosfera.

"E' quello che più conta, con il servizio bar garantito dal Vadino Football Club. Ci aspettano tante serate sotto l'insegna dello sport e dell'amicizia".





Il menu calcistico però non si ferma qui.

“Lo stadio Riva ospiterà due eventi come il Torneo dei Calci di rigore, il prossimo 25 giugno, e Campioni di una notte, il 30 luglio. Due manifestazioni di successo che siamo pronti a riproporre con entusiasmo”.







PER SCARICARE IL REGOLAMENTO DEL TORNEO CLICCA QUI

PER SCARICARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE CLICCA QUI

PER SCARICARE LA LISTA GIOCATORI CLICCA QUI







Per info e iscrizioni

Matteo: 3926332221

Emanuele: 3205559189

Loris: 3283259263