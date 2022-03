Rugby Ligure: si amplia il programma degli incontri nel fine settimana

Terminati i recuperi nelle varie categorie, con il primo fine settimana di marzo il programma del rugby regionale si presenta senza dubbio di estremo interesse. Conforta la partenza dei Campionati di Serie C, con tutte e quattro le Province regionali rappresentate, ma soprattutto i due tornei dedicati agli Under 19. La prossima settimana avranno inizio anche i Campionati riservati agli Under 17, mentre questo fine settimana proseguiranno gli impegni per gli Under 15 e ritorneranno in campo anche le categorie dei piu’ piccoli del minirugby a Sanremo. In Serie A la Pro Recco ritorna a giocare allo stadio CarliniBollesan di Genova dove ricevera’ i lombardi del Parabiago, mentre il CUS Genova sarà di scena ad Alghero. Domani mattina, invece, ad Imperia, nella club house del campo Pino Valle in località Baitè, si terra’ un Corso per arbitri di I° grado con interventi di Fabio Franchini, Coordinatore Arbitri Liguria, Matteo Anselmi e Michele Grondona. Gli allievi provengono da Imperia, Albenga e Sanremo.

SERIE A/GIRONE 1 (III GIORNATA RITORNO domenica 14,30

Pro Recco – Parabiago (CarliniBollesan/Genova arb. Francesco Meschini di Milano)

Promotica I Centurioni – Biella

Amatori Alghero – CUS Genova (Campo Maria Pia arb. Franco Rosella di Roma)

ASR Milano – ITINERA CUS Torino

VII Rugby Torino in pausa.

CLASSIFICA: Itinera CUS Torino punti 43, Biella 34, A.S.R. Milano 29, Parabiago 28, Promotica I Centurioni 18, Amatori Alghero 14, VII Torino 10, CUS Genova 7, Pro Recco punti 0.

SERIE C II FASE INTERREGIONALE/PROMOZIONE GIRONE 5 (I GIORNATA) domenica 14,30

R.C. Spezia – Amatori Genova (Denis Pieroni/SP. Arb. Michele Grondona)

Savona – CUS Pavia (Fontanassa/SV arb. Letterio Scopelliti)

SERIE C II FASE INTERREGIONALE LIGURE/PIEMONTESE (I GIORNATA)

UNION RIVIERA – CUS Piemonte Orientale (dom.14,30 PinoValle/IM. Arb. Andrea Costa)

Lions Tortona in pausa.

UNDER 19 GIRONE 1 ELITE (I GIORNATA) DOMENICA ore 12,00

Unione Monferrato – CUS Genova (LungoTanaro/Asti)

Calvisano – A.S.R. Milano

UNDER 15 II FASE

Union Riviera – Savona (sabato 15,30 PinoValle/IM. Arb. Matteo Anselmi)

CUS Genova – Province dell’Ovest – R.C. Spezia (sabato 16,30 CarliniBollesan/GE. Arb. Lorenzo Borgo e Igor Balducci)

Pro Recco – Amatori Genov (domenica 10,30 Marchesani/S.Colombano Certenoli arb. Alberto Olivieri)

UNDER 11/9/7

Sabato ore 14,30 Comunale Sanremo – Org. Sanremo

Domenica (U/7/9) ore 10,00 (U/11) ore 11,15 al MarcoCalcagno/Cogoleto org. CFFS Vespe Cogoleto

COPPA ITALIA 7 SENIORES/FEMMINILE II FASE

Domenica ore 10,30 Comunale/Parco Einaudi di S.Mauro Torinese