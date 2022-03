Calcio, Vado. Traffico nell'infermeria rossoblu, ma Solari resta positivo: "Sappiamo come mettere in difficoltà il Fossano"

Qualche "cerotto" di troppo ha condizionato la marcia di avvicinamento del Vado alla trasferta di Fossano , ma mister Matteo Solari ha piena fiducia nel gruppo da lui allenato in vista di una partita cardine per la stagione rossoblu.

"Diciamo che il livello di guardia, in caso di risultato positivo, scenderebbe dal petto all'ombelico - sorride il mister - il campionato resta ampiamente equilibrato, alle nostre spalle corrono ed è necessario avvicinare il nostro obiettivo nel minor tempo possibile.

In settimana ci siamo allenati molto bene, seppur l'infermeria sia stata più affollata del solito: oltre Giuffrida anche Galvanio ha abuto un lieve risentimento, inoltre non avremo a disposizione i portieri Cirillo e Colantonio.

Fortunatamente le operazioni di mercato ci danno un po' di respiro, seppur ovviamente le condizioni non siano le migliori.

Domani tra l'altro affronteremo una squadra in grande salute, capace di abbinare nell'ultimo periodo sia prestazioni che punti.

Sappiamo come metterli in difficoltà, ma al contempo dovremo stare attenti perchè il Fossano ha delle individualità capaci di far male".