Calcio. Verso i playoff. Finale a briglia sciolta e Debenedetti piace alle big

Per capire se il Finale potrà recitare un ruolo da protagonista nei playoff, che inizieranno domani, sarà determinante l'esito delle prime due-tre partite, ma indipendentemente dalla graduatoria finale i giallorossi hanno ampiamente già raggiunto i propri traguardi stagionali.

Poter già pensare a come strutturare la prossima stagione sportiva rappresenta un vantaggio non da poco, senza però togliersi la soddisfazione di poter essere l'autentica mina vagante dell'intera seconda fase.

Il fatto che il Finale non sia chiamato a vincere a ogni costo permette al contempo di tracciare giò una sorta di primo bilancio sull'annata del club di Via Brunenghi, con Pietro Buttu e il ds Viviano Rolando pronti a cesellare una squadra giovane ma che, come abitudine, ha sempre mostrato organizzazione, forma fisica e la giusta dose di sfacciataggine.

La punta dell'iceberg ha il volto di Alessandro Debenedetti, meravigliosa bocca da fuoco del reparto offensivo giallorosso (classe 2003), tanto da attrarre le attenzioni di top team come Genoa, Fiorentina, Venezia e Modena.

Un'intuizione geniale per Buttu, per un ragazzo che fino a pochi anni fa nemmeno si prospettava come attaccante, ma che quelle caratteristiche non solo di finalizzazione, ma di sana malizia calcistica, le nascondeva sotto la cenere.