Calcio. Eccellenza, al via la poule playoff: la webcronaca diretta di Cairese-Finale

CAIRESE - FINALE 0-0

69' Debenedetti gira di testa un traversone dalla trequarti, palla non distante dal palo destro della porta difesa da Moraglio

64' Scalia prima e Debenedetti poi fanno correre più di un brivido lungo la schiena dei gialloblu, rimediano Boveri e Moraglio facendo ripartire l'azione dei compagni

59' giallo anche per Colombo, non gradisce il pubblico del Brin...

55' azione insistita da parte del Finale, prima è bravo Colombo a frenare la corsa di Faedo, poi il colpo di testa di Fabbri non inquadra lo specchio della porta

53' dalla stessa mattonella, ma sul versante opposto, ci prova anche Fabbri, fa buona guardia la difesa valbormidese che respinge il tentativo del numero dieci

51' sassata di Facello dal limite, sinistro alto sopra la traversa.

46' riparte la gara, subito un angolo per il Finale

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sullo 0-0, occasione più ghiotta per la Cairese, con il rigore di Saviozzi parato da Porta

45'+2' giallo per Scarrone, braccio troppo largo nel contrasto con Berretta

45' due di recupero

41' Facello si libera bene al limite calciando col sinistro, Porta controlla a terra

39' Campelli scodella al centro dove Boveri allunga di testa per l'accorrente Berretta che, in spaccata, non riesce ad impattare bene il pallone da buona posizione

37' ammonito anche Pastorino, fallo da dietro su Fabbri all'altezza della trequarti

31' PORTA DICE DI NO A SAVIOZZI, rasoterra ad incrociare dagli undici metri respinto dal portiere giallorosso con un intervento strepitoso. Si resta 0-0

30' RIGORE PER LA CAIRESE, BERRETTA SGUSCIA VIA IN MEZZO A DUE AVVERSARI CROSSANDO COL MANCINO, tocco di mano di un difensore finalese e Laganaro indica il dischetto

28' tanto agonismo in campo, poco spettacolo e occasioni da rete che latitano

23' entrata dura di Fabbri su Tissone, costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Prato

21' grande spunto personale di Pastorino, il numero dieci converge verso il centro e cerca il destro a giro sul palo più lontano, ma la sfera si impenna non creando pericoli a Porta

18' Cairese non soddisfatta della direzione di Laganaro in questa prima fase della sfida, richiamato anche mister Alessi in panchina

17' cartellino giallo per Piana, primo ammonito della gara

15' altra punizione insidiosissima calciata questa volta da Fabbri, Moraglio si allunga e concede un altro tiro dalla bandierina ai giallorossi

12' palombella velenosa di Galli da fuori area, il numero uno gialloblu non rischia la presa e alza in angolo

9' Moraglio controlla in presa alta la sfera sul cross di Scalia, nel frattempo rimane a terra Scarrone dopo uno scontro con Facello

8' alza il baricentro il Finale dopo un buon avvio da parte dei valbormidesi, punizione dai trenta metri, leggermente decentrata sulla sinistra, per la squadra di Buttu

2' subito una gran sventagliata di Berretta a pescare Bablyuk sul secondo palo, cross in mezzo e deviazione di Scalia che concede angolo ai padroni di casa

1' al via la gara! Cairese in maglia blu, completo giallorosso per il Finale

Prima del fischio d'inizio un momento dedicato alla difficile situazione che sta vivendo l'Ucraina, con il giocatore gialloblu Bablyuk, a bordo campo con la bandiera del proprio Paese e la fascia da capitano al braccio, applaudito da compagni, avversari e pubblico presente

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CAIRESE: Moraglio, Colombo, Bablyuk, Boveri, Facello, Tissone, Campelli, Piana, Berretta, Pastorino, Saviozzi

A disposizione : Calizzano, Morelli L., Prato, Moretti F., Brignone, Briano, Gaggero, Berruti, Diamanti

Allenatore : Alessi

FINALE: Porta, Scalia, Andreetto, Galli, Scarrone, De Benedetti, Caligaris, Garibbo, Debenedetti, Fabbri, Faedo

A disposizione : Farrauto, Finocchio, Gagliano, Aroca, Pare, Ponzo, Renda, Stagnaro, Buttu G.

Allenatore : Buttu P.

Dirige Laganaro di Genova.