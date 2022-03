Calcio, Eccellenza. Pietra Ligure e Sestrese all'esordio playout, la webcronaca dal "Devincenzi"

PIETRA LIGURE - SESTRESE 1-1 (15' Alfano rig. - 27' Zanoli)

30' a proposito di interruzioni, gioco fermo due minuti per l'infortunio di Balla, entra Varaldo

27' tra cambi e infortuni si è giocato molto poco in questa ripresa

25' Lanza dai trenta metri, palla che rimbalza di fronte a Berruti ma che non trova impreparato Berruti

25' ancora un cambio ospite, Cafferata in campo per Broso

21' secondo cambio per Rossetti, Di Sisto in campo per Zanoli

14' il Pietra sfiora l'incredibile vantaggio, giocata da playstation di Alfano che aggancia e serve Metalla solo davanti a Rovetta, tiro di prima intenzione, il portiere verdestellato respinge in uscita disperata

6' il Pietra sembra uscito dallo spogliatoio più quadrato, nonostante l'inferiorità numerica i biancocelesti provano a tenere le redini del match

1' il primo squillo è di Alfano che taglia da destra e lascia partire la conclusione, murata dalla difesa ospite

1' si riprende, senza cambi

SECONDO TEMPO

47' dopo due minuti di recupero termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi

43' Pisano non bada al sottile: "Quando non c'è spazio per la giocata, dritti su Metalla"

39' sta per entrare Praino, esce Rovere, si alza Tona schierato inizialmente centrale difensivo. Non contentissimo del cambio il numero 10 biancoceleste

32' Zanoli prova la doppietta con un destro a giro, Berruti si allunga e devia

31' Sakhi non ce la fa, entra Tomè

28' Pisano ridisegna il Pietra, Rovere si abbassa a fare la mezz'ala al fianco di Puddu

27' IL PAREGGIO DELLA SESTRESE CON ZANOLI, BERRUTI QUESTA VOLTA TOCCA MA NON PUO' FAR NULLA PER IMPEDIRE LA RETE, IL PIETRA HA PERSO LE SUE CERTEZZE

25' Berruti super su Bartolini. Il numero sette ospite va al destro a botta sicura dopo l'assist di Sigheri, l'ex portiere di Savona e Albenga si esalta nella ribattuta

23' ammonito Insolito

20' Svolta del match espulso Genta. Il centrocampista abbatte Sakhi lanciato verso la porta! Pietra per più di un'ora in dieci. Disattenzione micidiale per la retroguardia biancoceleste

19' Pietra vicino al raddoppio, Rovetta si esalta sul colpo di testa di Balla, il centrocampista era però incredibilmente smarcato a pochi passi dalla porta

18' la Sestrese è costretta a mettere la testa fuori dal guscio, il Pietra prova a respirare ma Pisano non gradisce: "Perchè smettiamo di giocare?"

15' RIGORE PER IL PIETRA CONQUISTATO DA METALLA, ALFANO SPIAZZA ROVETTA, PIETRA MERITATAMENTE IN VANTAGGIO!

13' colpo di testa di Alfano da posizione ottima, sbucciata la sfera, palla sul fondo

11' intervento scomposto di Padovan su Metalla. Giallo per il difensore che ha rischiato tantissimo. La scivolata fuori tempo poteva costare anche di più

9' Rossetti chiama i suoi ad avere maggiore personalità, i verdestellati non sono ancora riusciti a costruire un'azione lineare

5' più che buono l'approccio della squadra di Pisano. Pietra molto propositivo in avvio

3' subito proteste per un contatto in area della Sestrese, Depaolini lascia correre

1' si parte!

PRIMO TEMPO

PIETRA LIGURE: Berruti, Pili, Balla, Tona, Insolito, Puddu, Rovere, Genta, D'Arcangelo, Metalla, Alfano

A disposizione: Pastorino, D'Aiuto, Praino, Cavallone, Caio Lucca, Varaldo, Guraglia, Ballone, Giglio

Allenatore: Pisano

SESTRESE: Rovetta, Lanza, Tecchiati, Zanoli, Ansaldo, Padovan, Bartolini, Caramello, Broso, Sighieri, Sakhi

A disposizione: Tirio, Bazzurro, Cafferata, Delgato, Di Sisto, Tomè, Zanetti, Piraino, Mura

Allenatore: Rossetti

Arbitro: Depaolini di Legnano

Assistenti: Grossi e Crisafulli di Imperia