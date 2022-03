Calcio, Serie D. Risultato a occhiali a Fossano, il Vado prosegue la serie positiva

FOSSANO-VADO 0-0

93' termina il match, reti bianche al Pochissimo

85' tocca a Coulibaly, in campo al posto di Leonaro Di Salvatore

83' la formazione di Viassi cerca con insistenza il gol del vantaggio, seppur con poca lucidità nelle giocate

79' cambio Vado: Nicoletti rileva Casazza

76' ammonito Rosano per gioco pericoloso

75' giocata spettacolare di Capra che evita tre uomini e serve Aperi. Il numero 10, tuttavia, si fa prendere il tempo da Rosano e commette fallo ai suoi danni

73' doppio cambio Vado: Brondi e Lagorio per Anselmo e Lazzaretti. Per il Fossano esce G.Di Salvatore, in campo Scarafia

67' azione confusa in area ospite, tentativo di rovesciata di Scotto contratto dalla difesa avversaria

66' meglio in Fossano in questa fase anche se manca precisione nell'ultimo passaggio

59' primo cambio della partita (Fossano): Rosano subentra a Matera

52' fermata per fuorigioco (Aperi) una interessante azione del Vado

46' iniziato il secondo tempo

SECONDO TEMPO

45+1 fine primo tempo, reti bianche al "Pochissimo"

45' un minuto di recupero

43' ammonito Tinti per fallo su Gabriele Di Salvatore

37' ammonito Adorni per fallo su Casazza: bloccata una buona ripartenza dei liguri

32' Fossano insidioso. Adorni sguscia e mette in mezzo, la difesa avversaria allontana il pericolo con un po'di affanno

25' sgroppata di Anselmo sull'out di destra, chiuso con un diagonale di poco fuori

22' punizione Vado: Capra tocca per Cattaneo che calcia alto

17' il Fossano inizia a macinare gioco cercando spesso Menabò, sinora ben controllato

9' gol annullato a Cenci per fuorigioco. Ottimo avvio della squadra di Solari

7' Vado ad un passo dal vantaggio. Capra insidioso: dribbling secco e tiro da posizione defilata che colpisce il palo a portiere battuto

2' ci prova subito Aperi con un tiro da buona posizione, Merlano mette in angolo

1' partiti (14.,30)

Le formazioni ufficiali:

Fossano: Merlano, Scotto, Fogliarino, Menabò, Matera, Giraudo, G.Di Salvatore, Specchia, L.Di Salvatore, Adorni, Galvagno. A disp: Chiavassa, Lima Barbosa, Bellocchio, Marin, Rosano, Pianetti, Quaranta, Scarafia, Coulibaly

Vado: Samuele Ghizzardi, Tinti, Anselmo, Cattaneo, De Bode, Brero, Capra, Lazzaretti, Cenci, Aperi, Casazza. A disp: Simone Ghizzardi, Nicoletti, Bertoni, Turone, Della Rossa, Lagorio, Brondi, Napolitano, Quarta

Al "Pochissimo" si gioca Fossano-Vado, incontro della 27^giornata del girone A di Serie D. La squadra di Viassi vuole sfruttare il buon momento di forma per conquistare punti pesanti in chiave salvezza. Ostacolo arduo il Vado di Matteo Solari, reduce da tre vittorie di fila. Fischio d'inizio alle 14,30