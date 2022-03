Calcio. Prima Categoria. Carcarese per avvicinare la meta, il girone B (con le big ai box) offre Vadese-Speranza, cruciale in chiave playoff

Doveva essere la domenica della sfida forse più chiacchierata degli ultimi mesi, ma il Covid si è rivelato nuovamente spiacevole protagonista, costringendo Sampierdarenese e Savona a rinviare il match al prossimo 16 marzo.

Nel girone B, con il San Cipriano a riposo, tra le prime quattro della classe scenderà in campo solamente la Campese, che cercherà di sfruttare la situazione ricevendo il Cogoleto penultimo in classifica (ore 15.00). In mattinata Fegino-Pra e Pro Pontedecimo-Quiliano&Valleggia, mentre il pomeriggio sarà aperto alle 14.30 da Vadese-Speranza, vero e proprio "spareggio" per il quinto posto. Letimbro-Vecchiaudace gara da tripla in cui i punti salvezza valgono doppio.

Girone A invece sempre dominato da un Carcarese a cui sembra mancare solamente la matematica per festeggiare il ritorno in Promozione. Al "Corrent" arriverà nel pomeriggio l'Altarese, mentre il Pontelungo sarà di scena sul campo dell'Atletico Argentina. Millesimo-Oneglia e Andora-Carlin's Boys le altre due gare in programma alle 15.00, mentre alle 18.00, al "Riva", riflettori puntati su San Filippo Neri-Borghetto.