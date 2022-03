Calcio. Promozione, c'è Praese-Soccer Borghetto nei quartieri alti. Ceriale-Veloce in campo alle 16.00

In una domenica che vedrà a riposo il Camporosso, sono tante le gare che potrebbero nuovamente ridisegnare la classifica di Promozione.

Il match clou di giornata sarà Vallescrivia-Serra Riccò, rispettivamente terza e prima forza del girone A, entrambe in corsa per il salto di categoria. Sfida sulla carta più agevole per la Voltrese seconda della classe, che riceve a domicilio un GolfoDianese a caccia di punti salvezza. Match casalingo anche per il Legino, che troverà sul suo cammino la Baia Alassio, mentre il Bragno, particolarmente in saluta, se la vedrà in trasferta contro il Borzoli. In palio pesanti punti playoff in Praese-Soccer Borghetto.

Il quadro delle sfide calendarizzate alle 15.00 verrà completato da Via dell'Acciaio-Celle Riviera.

In campo un'ora più tardi Ceriale-Veloce, con i granata che devono cambiare passo per centrare la zona playout.