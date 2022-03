Calcio, Savona. Il Covid19 non si ferma, positivo anche il presidente Marinelli

Nonostante sia passata quasi una settimana dall'avvio del cluster da Covid19 all'interno del Savona, continuano ad emergere nuove positività nelle fila biancoblu.

L'ultima riscontrata, in ordine temporale, è quella del presidente Simone Marinelli, pronto ad annunciare su Instagram l'esito dell'ultimo tampone, soprattutto per preservare la salute delle persone entrate in contatto con il massimo dirigente degli striscioni.

A 10 giorni dalla partita con la Sampierdarenese, appare quindi a rischio la presenza del presidente, in condizioni fisiche fortunatamente incoraggianti, nella sfida che si terrà al Ferrando.