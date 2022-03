Calcio, Seconda Categoria. Il Vadino fa suo il derby contro la Villanovese nell'anticipo serale. Tomao-Basso firmano il 2-0

VADINO – VILLANOVESE 2-0 (3’ Tomao; 87’ Basso)

VADINO – Scola , Basso,Valentino, Licata cap. , Prudente,Vigorito, Tomao, Bonsignorio, Ricotta, Pollio, Miserendino. A disposizione: Pastorino, Seghizzi, Balbo, Coppola, Gattuso, Testa, Giraldi, Berra, Santanelli.

VILLANOVESE – Simondo, Lecini A., La Monaca, Magaglio, Testa, Acampora, Terragno cap., Andreis, En Nasery, Lecini E., Ventura. A disposizione: Neri, Conforti, Valdora, Villa, Isabella, Immordino, Kone. All.: Morbelli

Espulsi: 25’ Licata (Va.), 76’ Ricotta (Va.); 86’ Testa (Vi.)

Il Vadino vince il derby ingauno contro la Villanovese per 2-0, nell’anticipo del sabato sera. Le reti di Tomao, in apertura di gara, e il capolavoro su punizione di Basso, nei minuti finali, confezionano il più classico dei risultati all’inglese, al termine di una partita vibrante.

Pronti, via ed il Vadino va in vantaggio sfruttando al meglio una ripartenza con Tomao. La partita vive una seconda svolta al minuto 25 quando capitan Licata si lascia andare ad una ingenuità che gli costa il rosso diretto. Pur in dieci uomini, la squadra di Giunta riesce ad erigere il muro difensivo e contenere gli attacchi della Villanovese.

Ad inizio ripresa, Simondo respinge con i piedi il tiro ravvicinato del neo-entrato Gattuso ma per i neroarancio la situazione si complica ulteriormente quando, ad un quarto d’ora dal termine, l’attaccante Ricotta si fa espellere per un’ altra reazione. La squadra di Morbelli prepara così il forcing ma, con le ultime forze rimaste dopo anche i 120 minuti di Coppa, il Vadino colpisce in contropiede: Miserendino va in fuga solitaria ma viene steso da Testa, nei pressi del limite dell’area. Fallo da ultimo uomo e l’arbitro Ciminelli estrae il terzo rosso dell’incontro.

Sulla punizione susseguente, Nicolas Basso estrae il coniglio dal cilindro e con una pennellata regala il raddoppio ai suoi. Gioco, partita, incontro.