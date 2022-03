Calcio, Dego. Festa grande per il ritorno al "Perotti", 5-1 l Santa Cecilia (FOTO)

Festa grande ieri pomeriggio a Dego: dopo due alluvioni che avevano spazzato via la recinzione e devastato il terreno di gioco, la formazione di casa è tornata a giocare al "Perotti" dopo ben 847 giorni,

Prima della partita c'è stata anche l'inaugurazione del defibrillatore donato dalla locale Croce Bianca e Avis.

Alle 15 quando le due squadre sono scese in campo, si sono schierati sul terreno di gioco anche i ragazzini del settore giovanile che hanno composto la scritta "No alla guerra, si alla pace". Al primo affondo il Dego colpisce un clamoroso palo a porta vuota, poi segue una sterile offensiva dei locali che però viene contenuta senza affanni dalla retroguardia ospite. Al 27' Domeniconi trova il varco giusto, dimenticato in area dal suo marcatore.Trascorrono solo quattro minuti e gli orange si fanno nuovamente infilare da una precisa verticalizzazione che mette Gaggero in condizione di battere il portiere ospite.

Nel secondo tempo esce quasi subito per infortunio Saino uno dei due forti centrali del Dego, che però continua a macinare gioco e con Gaggero su punizione che sorprende il portiere ospite, portano a tre le marcature.

Gli albisolesi trovano la rete della bandiera con una violenta punizione di Aglietto.

I padroni di casa fanno anche alcune sostituzioni, cosa che non possono fare quelli del Santa Cecilia saliti in valle con solo 11 giocatori.

Ormai sfiduciati gli ospiti capitolano altre due volte per mano di Guastamacchia che vinto un rimpallo si invola verso il portiere che scavalca con un pregevole pallonetto e dal neo entrato Gennarelli che ha solo da spingere in porta un invitante traversone dal fondo. Con questa sonante vittoria il Dego riscatta la sconfitta di Sassello e mantiene il secondo posto in classifica.