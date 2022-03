Duathlon: Davide Menichelli si mette alle spalle l'infrotunio e vince a Barzanò

Il Duathlon Sprint di Barzanò ha aperto il 26 febbraio la stagione agonistica di Davide Menichelli, classe 2003, che gareggia per la DNL di Loano.

Dopo la brutta caduta al mondiale junior di Aviles dello scorso novembre, Davide si presenta al via della prima competizione del circuito Duathlon 2022 della Federazione Italiana Triathlon (FITRI). Nei primi 5km di corsa Davide è restato nel gruppo di testa, controllando gli avversari; nella seconda frazione in bici, ha completato i 3 giri da 7 km, resi difficili da tre impegnative salite, in testa alla corsa entrando primo in zona cambio; durante l’ultima frazione, di nuovo di corsa, Davide ha duellato con Marco Corti del Team ZeroTrenta, ma ha spuntato la sua prima vittoria stagionale personale e per la squadra DNL Loano.

Davide Menichelli proseguirà ora la preparazione verso i campionati nazionali di Duathlon, sia quello giovanile che quello assoluto, sotto lo sguardo attento di Camilla Priarone e con la supervisione di Paolo Zunino