Prima regionale 2022 a Pra: filotto Rowing, tanti successi anche per Velocior, Murcarolo e Speranza

Primo confronto stagionale nelle acque del campo di regata di Genova Pra’ e prime interessanti sfide in chiave Meeting Nazionale per le società partecipanti all’appuntamento remiero a cura del Rowing Club Genovese in collaborazione con S.C.G. Elpis, S.S. Murcarolo, S.C. Sampierdarenesi, A.S.D. Foce D. Schenone, Canottieri Voltri SSD e ASD C.S. Urania.

Quasi 500 vogatori/gara nell’ambito delle 64 gare disputate in un fitto programma lungo 9 ore.

Rowing Club Genovese d’oro nel doppio Cadetti con Torre e Ceccaroni, nel doppio Ragazze con Pecorella e Bucci, nel 7,20 Allieve C con Olivia Lattanzio, nel singolo 7,20 Allievi C con Pietro Coppa, nel doppio Senior con Costa-Marchetti, nell’otto Junior con Barabino, Dominici, Loiacono, Mondini, Treccani, Pozzobon, Bordo e Bonanni (tim. Satta), nel doppio femminile con Tanghetti e Cavolata, nel singolo Senior con Edoardo Marchetti, nel doppio Ragazzi misto con Fasciani e Lattanzio e nel 4 senza Junior con Pozzobon, Loiacono, Dominici e Bordo.

Successi Velocior Spezia nel 7,20 Cadetti grazie a Francesca Torri e Leonardo Burzi, nel doppio Cadette di Romano e Vernazzani, con il singolista junior Andrea Lucchinelli, nel 7,20 Allievi C con Giacomo Guano, nel doppio Allievi C con Luca e Nicola Neri e nel doppio Allievi B1 con Lucilli e Roffo.

AnjaBen Yala porta alla vittoria la Sportiva Murcarolo nel singolo Ragazze e nel doppio con Ilaria Cespi così come Davide Cantilonne nel singolo Cadetti, Falchetti-Gardini nel doppio leggero, Bossone-Melegari (Guglielmo) nel doppio Junior, Danovaro-Cerutti (CUS Torino) nel 2 senza Under 23, Andrea Licatalosi nel singolo Under 23 e nel 4 di coppia Senior con Falchetti, Gardini, Clavarino e Mangraviti.

Va allo Speranza Pra’ il singolo 7,20 Allieve B2 con Francesca Brena, il doppio Cadetti con Grosso e Maestri, il singolo 7,20 Allievi B1 Davide Bernacchioni, nel doppio Senior con Brena-Maestri, nel singolo leggero Under 23 con Giovanni Cambiaso e nel 4 di coppia Senior con Bozzano, Cambiaso, Giardino e Rocchi.

Trionfo Canottieri Argus 1910 nel 4 di coppia Allievi (Canale, Caperoni, Tosi, Apuzzo), nel doppio Allieve B2 con Bernardi e Palazzi, nel singolo 7,20 Allievi B1 con Alessio Valle e nel singolo Pesi Leggeri con Francesco Verderame Russo.

Canottieri Sampierdarenesi a segno con Jacopo Cappagli nel singolo Ragazzi, nel 2 senza Junior Corsinovi-Maspero e nel singolo 7,20 Allievi B2 con Davide Arcolini. Carlo Alberto e Roberto Strazzulla festeggiano nel 2 senza Ragazzi con la Canottieri Sanremo, poi il bis arriva con Elena Sofia Cioni nel singolo 7,20 Allieve C e il tris nel 4 di coppia Ragazzi ancora con gli Strazzulla, De Bernardi e Consonni.

Alice Ramella brinda all’affermazione nel singolo Under 23 con i colori della Canottieri Santo Stefano al Mare prima di fare il bis nel singolo Pesi Leggeri.

LNI Savona d’oro nel singolo Cadetti con Michelangelo Malinconico e nel singolo Master con Michele Loffredo.

Elpis Genova a segno nel doppio Ragazzi con Cacciacarne e De Sena. La Canottieri Voltri firma il 7,20 Cadetti con Diego Burlando. Esulta il Club Sportivo Urania per Martina Fanfani, leader nel singolo Ragazze. Oro LNI Sestri Ponente con Alice Lauletta nel singolo Cadette.

Tra i misti, oro per il 4 di coppia Rowing-Murcarolo con Cantilonne, Rossi, De Palma e Benedetti tra i Cadetti. Bene anche l’equipaggio femminile composto da Savona (Urania), Di Monte (Velocior), Dominici (Rowing) e Canale (Argus) così come il 4 di coppia Junior femminile di Stella (Velocior), Fanfani (Urania), Cacciacarne e Cosulich (Elpis). Vincono anche il 4 di coppia Senior femminile Rowing-Elpis con Tanghetti,Tripi, Della Costa e Fazia e l’otto Samp-LNI Sestri-Murcarolo con Graffione, Cappagli, Sitia, Galtieri, Gilioli, Marcenaro, Serafino, Artuso e al timone Sanna.