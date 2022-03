Vela: Emilia Salvatore e Matteo Romillo si aggiudicano il 52° Meeting Internazionale della Gioventù

Già in testa fin dalla prima giornata di gara, i gardesani Emilia Salvatore e Matteo Romillo hanno vinto ad Alassio il 52° Meeting Internazionale della Gioventù, organizzato il 5 e 6 marzo per la classe Optimist dal CN “Al Mare”.

La Salvatore (Fraglia della Vela Desenzano), che ha primeggiato in tutte e tre le prove disputate ed alla fine ha preceduto Edoardo Pastorino (Circolo Vele Vernazzolesi) e Tomaso Picotti (Fraglia della Vela Peschiera).

Fra i Cadetti Romillo (Peschiera del Garda) dopo aver vinto le prime due prove nella prima giornata, si è difeso e con un onorevole quarto posto nell’ultima prova (dove ha terminato dietro a Valentini, Chemasi e Lonardi) si è aggiudicato il Meeting davanti a Mattia Cesare Valentini (Torre del Lago Puccini) e Nicolò Chemasi (Fraglia Vela Malcesine). Fra i liguri il miglior piazzamento è quello ottenuto dalla dianese Bianca Guglieri (Club del Mare Diano Marina) che in classifica ha chiuso al quarto posto fra i Cadetti. Il Meeting è stato organizzato in maniera impeccabile dal Circolo Nautico Al Mare di Alassio in collaborazione e con la Marina di Alassio ed il Comune di Alassio. In gara ragazzi provenienti da tutta Italia attirati ad Alassio dalla validità del campo di regata e dal prestigio dell'appuntamento.

“Siamo onorati - spiega il presidente del Cnam Carlo Canepa - di aver ospitato anche quest’anno questa importante gara di apertura giovanile. I grandi piccoli atleti degli Optimist con la loro flotta palpitante sentono il mare abbracciare gli scafi, rivolgono lo sguardo oltre le onde increspate, provano coraggio e lealtà. L’abbraccio affettuoso che il Cnam e l’intera nostra amata Alassio ha inviato a tutti con questa manifestazione sono stati già ben visibili ai milioni di telespettatori che, seguendo la Milano-Sanremo, hanno visto i nostri velisti in regata”.

Grande soddisfazione anche per l’amministrazione comunale: “C’è sempre una grande emozione, ogni volta che prende il via la stagione della vela qui ad Alassio – spiega l'ex campionessa Roberta Zucchinetti, delegata allo Sport del Comune – è una grande emozione che quest’anno è stata ancora più grande in considerazione del momento che stiamo vivendo. Quello che arriva da tutti questi giovani è un segnale importante, la vela, lo sport non si vuole fermare, anzi… e la Baia di Alassio tempestata di vele in questi giorni ci ha dato tanta gioia ed è stato uno spettacolo unico”.