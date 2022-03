Arcieri del Finale: ricco medagliere e grandi soddisfazioni alla prima di Campionato per i più piccoli

Successo con ben cento arcieri partecipanti lo scorso 27 febbraio per la prima gara di Campionato Liguria-Piemonte di Tiro con l'Arco di Campagna organizzata sul campo di tiro degli Arcieri del Finale, settore della Polisportiva finalese, sito sull'altopiano de Le Manie.

Non solo atleti liguri e piemontesi, comunque in prevalenza, ma anche da altre regioni come la Lombardia o l'Isola d'Elba.