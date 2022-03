Atletica Val Lerrone. Convocazione di prestigio per Emma Baradel, parteciperà alla Festa del Cross di Trieste

Emma Baradel è stata convocata, come atleta individuale, dopo il Raduno Tecnico organizzato dalla FIDAL Liguria e riservato alla categoria Cadetti in vista dei nazionali.

"Siamo grati alla FIDAL Liguria per questa importante giornata di formazione e per l'opportunità data alla nostra atleta - ha dichiarato Adina Navradi, tecnico dell'Atletica Val Lerrone presente al Raduno di Genova - Un riconoscimento all'impegno e ai risultati ottenuti da Emma Baradel e per noi la grande soddisfazione di vedere i nostri colori gareggiare in una competizione nazionale a pochi mesi dalla nostra fondazione".