Calcio, Albenga. Ferraro non si dà pace dopo la sconfitta con il Campomorone: "Un gran primo tempo, Canciani non tramonta mai..."

Aver esordito con uno zero in classifica all'interno della combattuta corsa playoff, rappresenta una sorta di autentico tarlo per Flavio Ferraro.

La prestazione contro il Campomorone non è mancata, ma sono stati i genovesi ad uscire dal Riva con i tre punti.

Mister, un'occasione persa per partire al meglio.

"Già, soprattutto per quello che siamo riusciti a costruire nel corso del primo tempo. Avremmo sicuramente meritato di tornare negli spogliatoi in vantaggio, ma purtroppo non è stato così. Anche dopo il gol del Campomorone abbiamo avuto le opportunità giuste, ma un grande Canciani ci ha impedito di trovare la via del gol. Peccato".

Carballo è partito dalla panchina. Problematiche fisiche?

"Esattamente. Carballo ha avuto un problema in settimana e abbiamo preferito evitare di incappare in uno stop più lungo".

Col Taggia è già una partita determinante per rimanere in corsa.