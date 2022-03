Carcarese, Andrea Arnello è il nuovo direttore del settore giovanile: “Qui grande entusiasmo, si crede molto nei giovani”

dal responsabile organizzativo Leonardo Vargiu e dal responsabile dei tornei Franco Pizzorno.

Una figura che vanta un’ottima capacità a livello organizzativo e gestionale grazie al suo lavoro, ha un’impresa a Cosseria. A convincerlo ad iniziare questa nuova avventura alla Carcarese, un amico di vecchia data: il direttore generale Roberto Abbaldo, con il quale Arnello ha giocato insieme per molti anni proprio nel settore giovanile.

Una passione, quella per il calcio, che il nuovo dirigente biancorosso ha trasmesso anche ai figli, tesserati della società. E proprio così che è venuto a contatto con l’ambiente carcarese, dove racconta di aver respirato "grande entusiasmo e voglia di credere nei giovani". “In questa società si cerca di trasmettere ai ragazzi i valori dello sport e della socializzazione anche attraverso il divertimento – dichiara Arnello – Abbiamo la fortuna di avere allenatori davvero preparati e un gruppo dirigenziale molto unito. Tutto questo entusiasmo mi ha magnetizzato. Roberto ha sentito questa mia voglia di aiutarli e mi ha fatto la proposta che io ho accettato molto volentieri. Spero di contribuire positivamente alla riuscita del progetto in cui la società sta credendo molto”.

Rispetto alla scorsa stagione gli iscritti sono più che raddoppiati, “un risultato molto soddisfacente, ma non ci fermiamo qui” commenta Arnello. L’obiettivo è quello di ampliare ulteriormente le squadre, attualmente sono tre: Piccoli Amici, Primi Calci e Pulcini. “Per il prossimo anno speriamo di riuscire a fare almeno altre due leve - svela - e per il futuro, l’intenzione è far crescere ancora il settore giovanile, in modo da avere tutte le leve e dare alla prima squadra un serbatoio da cui attingere. Ci stiamo impegnando al massimo e sono sicuro che il nostro lavoro ci ripagherà”, conclude.