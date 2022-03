Coppa Città di Albenga: all'Internazionale XCO i migliori biker mondiali

Tutto pronto per l’Internazionale XCO Coppa Città di Albenga la gara che vedrà la partecipazione dei migliori biker mondiali e che si svolgerà da venerdì 11 a domenica 13 marzo tornerà e che, anche quest'anno, farà parte del circuito Italia Bike Cup e sarà valevole come Gran Prix d'Inverno per le categorie agonistiche.

Importantissima la partnership stretta con la Specialized Italia, un prestigioso marchio che ha deciso di sposare l’evento ligure promosso dall'amministrazione del Comune di Albenga in collaborazione con l'ucla1991.





Afferma Alessandro Saccu (Ucla): “Sarà grande evento per il mondo della mountainbike Agonistica, il massimo in termini di numeri e qualità sarà presente sul circuito di Campochiesa nel weekend.

Voglio ringraziare l'amministrazione e il sindaco Riccardo Tomatis per l’incondizionata fiducia e supporto che ci sta dando con tutta la macchina organizzativa del Comune.”

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Con la Coppa Città di Albenga riparte in grande stile la stagione sportiva legata all’outdoor.

Questa gara, che vedrà la partecipazione di oltre mille iscritti, è molto apprezzata dagli atleti di team internazionali che, come già avvenuto in passato, scelgono Albenga per una delle loro tappe di preparazione in vista dell’apertura della Coppa del Mondo.

Già in questi giorni possiamo vedere gruppi di ciclisti provenienti da tutta Italia - e non solo - allenarsi sul percorso di gara di Campochiesa.

La Coppa Città di Albenga oltre a dare grande visibilità al nostro territorio, in particolare nei circuiti specializzati, porterà gli atleti accompagnati dai loro team e dalle famiglie ad Albenga dove potranno apprezzare la bellezza della nostra città.”





Il programma prevede:

Sabato le prove assolute, a cominciare dalla gara Junior alle 10:30, alle 12:30 le Categorie Femminili e alle 14:30 la gara Open Maschile.

Domenica, le gare Nazionali per le categorie giovanili e amatoriali, con lo start alle ore 8:30.





Il percorso sarà lo stesso dello scorso anno:

4.5 km molto variegati con punte di pendenza che superano il 18%, con la prima metà prevalentemente in salita e la seconda in discesa.





Per informazioni: Ucla 1991, www.ucla1991.com