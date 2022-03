Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. La Fezzanese battezza la fase nazionale, primo step con il Ciliverghe

La fase ad eliminazione diretta del tabellone nazionale ha storicamente rappresentato una sorta di piano B per tutte quelle formazioni che pur puntando al salto in Serie D, non hanno avuto fortuna nel proprio campionato di Eccellenza.

Un caso eclatante, al riguardo, fu la Sanremese del presidente Renato Bersano, seconda dietro al Finale nel massimo campionato ligure, ma capace di una cavalcata esaltante fino al successo del "Gino Bozzi" contro il Mazara.

Per la Fezzanese è però difficile capire quanto affidamento fare sulla Coppa, soprattutto a causa del format di Eccellenza varato in Liguria.

Con i playoff appena iniziati è probabile che il campionato catalizzi particolarmente le attenzioni, ma i verdi faranno comunque il possibile per partire al meglio nel gironcino, partire dalla sfida delle 14:30 contro i lombardi del Ciliverghe. Tutte le squadre liguri tiferanno per i verdi, anche perchè un'eventuale successo finale dei liguri garantirebbe un'ulteriore promozione.

La partita si disputerà allo stadio "Cimma" e sarà diretta dal signor Beltramo di Rimini.

