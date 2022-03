Pallanuoto, Under 14: l'Andrea Doria esprime tutto il proprio valore a Loano, battuto il Doria Nuoto 33-12

Domenica 20 febbraio, presso il Palazzetto dello Sport di Loano, la squadra di pallanuoto del Doria Nuoto 2000 DNL ha ospitato la Andrea Doria di Genova; l'incontro era valevole per la prima giornata di andata della seconda fase del campionato Under 14 B - Girone J. 12 a 33 è stato il risultato finale della partita in favore degli ospiti.

La DNL è scesa in acqua con la formazione composta da: De Francisci, Leonardi, Maglio, Stefanoni, Cioni, Dani, Pesce, De Francisci e De Andreis. Nove le marcature per De Andreis, due per Stefanoni ed una anche per De Francisci.

La Andrea Doria ha schierato: Barraco, Accame, Moscatelli, Sparato, Vayra, Porcile, Negro, Fidani, Zunino e Ginella. Spiccano i 14 gol di Ginella e 6 di Vayra; Porcile, Barraco e Fidani hanno segnato 3 volte a testa; chiudono le marcature i due gol Negro e le reti di Moscatelli e Zunino.

Espulso da Pietro Ventura, arbitro della partita, Cioni del Doria Nuoto Loano per somma di ammonizioni. Da segnalare la presenza sugli spalti di una cinquantina di spettatori che hanno avuto accesso alle tribune nel rispetto della normativa COVID. Il prossimo impegno per la Doria Nuoto 2000 DNL sarà con la seconda giornata in programma domenica 20 marzo contro la CN Sestri; la partita si disputerà alle ore 18:00 presso il Palazzetto dello Sport di Loano