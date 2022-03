Pallanuoto. Venerdì scatta a Genova la final eight di Coppa Italia, la RN Savona esordirà contro l'Anzio

Da venerdì 11 marzo a domenica 13 marzo la piscina di Albaro a Genova ospiterà la Final Eight di Coppa Italia Unipolsai, trentesima edizione, di pallanuoto maschile 2021/2022. L’organizzazione sarà curata dallo Sporting Club Quinto, in collaborazione con il Comune di Genova. Le 8 squadre finaliste sono Pro Recco, Pallanuoto Trieste, Anzio Waterpolis, A.N. Brescia, C.C. Ortigia, Telimar Palermo, Iren Genova Quinto e naturalmente Carige R.N. Savona. E’ prevista la diretta tv su Rai Sport delle semifinali e finale e un probabile quarto di finale da confermare. Il resto verrà seguito dalle telecamere di Waterpolo Channel.

Questo è il programma delle partite: