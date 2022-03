Le attuali quote su chi vincerà il titolo in Serie A

Il rush finale della Serie A 2021/2022 è entrato nel vivo. La sfida vede tre pretendenti Milan, Inter e Napoli, con la Juventus sullo sfondo pronta ad approfittare in caso di ulteriori passi falsi delle tre apripista. L’outsider? L’Atalanta di mister Gasperini che nonostante una stagione di alti e bassi continua ad essere nelle parti altissime di classifica e con una condizione atletica che sembra essere ritrovata, ma che deve fare i conti anche con le sfide europee di coppa e una gara da recuperare rispetto alla Roma (oggi a parimerito con i bergamaschi dopo la vittoria nello scontro diretto).

Delle squadre avanti, infatti, soltanto il Napoli non ha impegni infrasettimanali differenti dal campionato, con l’Inter ancora in Champions ed impegnata nelle semifinali di Coppa Italia con il Milan, e Juventus e Atalanta rispettivamente ancora in Champions League ed Europa League, oltre alla Coppa Italia per i bianconeri.

Le quote scudetto per gli amanti delle scommesse sul calcio online vedono i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi considerati i favoriti per la vittoria finale in campionato.

L’eventuale secondo scudetto consecutivo dell’Inter, infatti, viene quotato da tutti i principali bookmakers sotto la quota 2.

Per gli esperti, infatti, la squadra da battere resta quella capitanata da Samir Handanovic. L’Inter, dopo qualche pareggio di troppo, ha ritrovato la spinta degli uomini migliori, Barella, Brozovic e Lautaro Martinez su tutti, così come stanno lentamente recuperando dai rispettivi acciacchi fisici anche giocatori fondamentali come il “Tucu” Correa, indispensabile per cambiare volto alla squadra a gara in corso. L’esperienza di Handanovic e Dzeko, inoltre, può far ben sperare Inzaghi per questi ultimi turni di campionato.

Subito dietro all’inseguimento dell’Inter, troviamo in leggero vantaggio il Napoli rispetto al Milan, almeno stando alle quote per la vittoria dello scudetto. Ad oggi, l’11 di Luciano Spalletti vincente viene pagato 3,5 volte la posta, mentre per i rossoneri le quote sono maggiori di 4 su tutti i principali siti. Entrambe, quindi, vengono date molto indietro, almeno per quanto riguarda la quotazione, rispetto all’Inter.

Il Napoli, nonostante i passi falsi contro Empoli, Spezia e la sconfitta nello scontro diretto con il Milan di ieri sera, continua a cullare il sogno vittoria finale, con il tecnico di Certaldo che per queste ultime partite dovrebbe ritrovare delle pedine fondamentali come Anguissa, Lobotka e Lozano.

I tanti infortuni in stagione hanno sicuramente penalizzato il cammino dei partenopei che comunque restano agganciati al treno per lo scudetto.

La qualità dei suoi uomini migliori, Insigne e Fabian Ruiz, e la forza fisica di Koulibaly ed Osimhen, sono le armi principali che il Napoli potrà sfoggiare in questi ultimi turni di campionato. Il gioco espresso fino ad ora in campionato, a parte qualche scivolone, è stato di altissimo livello ed è per questo che i partenopei possono comunque essere soddisfatti del cammino fatto fino ad ora.

Identico discorso per il Milan di Stefano Pioli. Il rientro di Ibrahimovic potrebbe consentire ai rossoneri di recuperare quel gap che sembra essere ancora visibile nei confronti diretti con i cugini. L’ossatura della squadra è sicuramente ottima e la verve di Rafael Leao, al suo migliore anno, potrebbero dare una spinta ulteriore ai sogni della tifoseria rossonera. Theo Hernandez e Maignan, fino ad ora, gli uomini migliori in campionato per il Milan.

Indietro, sia in classifica che per i bookmakers, troviamo la Juventus di Massimiliano Allegri. La media è abbondantemente sopra quota 10, con il picco di 18 volte la posta sulla maggior parte delle piattaforme. Anche per gli esperti, quindi, la vittoria finale dei bianconeri appare improbabile, ma ovviamente non impossibile. Qualche infortunio di troppo ha privato il tecnico dei torinesi di pedine importanti, ma con un Vlahovic in grado di trasformare in oro qualsiasi pallone nessun traguardo può essere precluso. Inoltre, il percorso Champions è ancora vivo e nel calcio, si sa, vincere aiuta a vincere.

Molto più alta, infine, la probabilità di vedere spuntare l’Atalanta. I bergamaschi hanno quote che sfiorano i 50x ed è per questo che sono da considerare degli outsider ma con bassissime possibilità di riuscire a recuperare terreno per la vetta.

Il dover rinunciare a uomini fondamentali, come Zapata ad esempio, in questo rush finale peserà sicuramente sul cammino degli uomini di Gasperini.

L’equilibrio in campionato regna sovrano come quasi mai si è visto nelle ultime stagioni, stradominate dalla Juventus negli anni scorsi (ad eccezione di qualche pressing del Napoli) e dall’Inter nella passata stagione. Una sfida a tre/quattro squadre, tuttavia, non si vedeva da molti anni nel massimo campionato italiano ed alla fine non sono mai mancate le sorprese quando a vedersela per lo scudetto erano più di due squadre nello stesso anno. Tale sovraffollamento, tuttavia, rende ancora più arduo il cammino delle compagini che rincorrono perché è sempre complesso riuscire a recuperare punti contemporaneamente a più squadre.