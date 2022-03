Calcio, Eccellenza. E' già raffica di diffide per playoff e playout. Tre turni a mister Siciliano

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF ECCELLENZA

GARE DEL 6/ 3/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 125,00

FEZZANESE

Per non aver vigilato sulla chiusura del cancello che separa il bar dalla zona spogliatoi, consentendo in tal modo l'accesso a tale zona a numerosi soggetti non autorizzati, alcuni dei quali indossanti indumenti con stemmi sociali. Per il comportamento di alcuni propri sostenitori, alcuni dei quali indossanti indumenti con stemmi sociali, che, per tutta la durata del 2o tempo, stazionavano aggrappati alla rete di recinzione alle spalle di un AA, urlando e scuotendo violentemente la rete medesima, in ogni occasione in cui l'AA era impegnato (almeno in 20 occasioni) ed apostrofandolo con numerose, ripetute espressioni ingiuriose e minacciose (infrazione segnalata da parte di un AA).

Euro 100,00

CANALETTO SEPOR

Per non aver impedito che, per tutta la durata della gara, una personanon presente in distinta, ma riconducibile alla società, sostasse davanti alla zona degli spogliatoi, contestando le decisioni della terna, alla quale negli ultimi 20' della gara medesima, si aggiungevano altre due persone, anch'esse non presenti in distinta (infrazione rilevata da parte di un AA).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE

SICILIANO SIMONE (TAGGIA)

Al termine della gara, si rivolgeva, urlando, ad un avversario frasi ingiuriose e minacciose e tentando di raggiungerlo per colpirlo nei pressi del centro del tdg; veniva trattenuto da alcuni propri calciatori, che, nonostante la sua chiara volontà di procedere nel suo intento, lo bloccavano e lo portavano negli spogliatoi.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

COZZOLINO LUCA (FEZZANESE)

SICILIANO SIMONE (TAGGIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CARBONE ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)

SCARRONE TOMMASO (FINALE)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

COULIBALY OUMARO (ALBENGA 1928)

GRAZIANI GABRIEL (ALBENGA 1928)

SANCINITO DAVIDE (ALBENGA 1928)

D AMORA PIETRO (ANGELO BAIARDO)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

RUFFINO ANDREA (ANGELO BAIARDO)

COLOMBO EMANUELE (CAIRESE)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

PASTORINO LEONARDO (CAIRESE)

PIANA MATTEO (CAIRESE)

BOTTINO SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ZOLA SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

DEL PADRONE LORENZO (CANALETTO SEPOR)

BAUDI ANDREA (FEZZANESE)

DE MARTINO DANIELE (FEZZANESE)

DI VITTORIO ALESSIO (FEZZANESE)

GAMBERUCCI GIULIO AMELIO (FEZZANESE)

GARIBBO LUCA (FINALE)

PORTA CARLO (FINALE)

SCARRONE TOMMASO (FINALE)

BRUZZONE ALESSANDRO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

AUDEL THIERRY GERARD (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

PANEPINTO FABIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

YMERI ARTURO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

ZUNINO ELIA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

GALLO VALERIO (TAGGIA)

LAURA ANDREA (TAGGIA)





GARE DEL CAMPIONATO PLAY OUT ECCELLENZA

GARE DEL 6/ 3/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 75,00

BUSALLA CALCIO

A motivo della mancanza dell'acqua calda nella doccia del ddg e di un AA, costringendoli a lavarsi con acqua fredda.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)

LUCCISANO FABIO (VENTIMIGLIACALCIO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERRANDO FEDERICO (BUSALLA CALCIO)

GENTA GIANMARIA (PIETRA LIGURE 1956)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BARONI FABIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

FOSSATI CRISTIAN (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

COTELLESSA GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

ZUNINO JACOPO (BUSALLA CALCIO)

BALLANI NICHOLAS (CADIMARE CALCIO)

COSTA RICCARDO (CADIMARE CALCIO)

LAZZONI FEDERICO (CADIMARE CALCIO)

LIGUORI LEONARDO (CADIMARE CALCIO)

NACLERIO MATTEO (CADIMARE CALCIO)

NOTO MANUELSALVATORE (CADIMARE CALCIO)

BORTOLINI EMANUELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

PADOVAN GABRIEL (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CAMBIASO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)

NEGRO ALESSIO (OSPEDALETTI CALCIO)

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

BAGNATO FRANCESCO (RIVASAMBA H.C.A.)

BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

MAUCCI RAFFAELE (RIVASAMBA H.C.A.)

EUGENI MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)

IERACE DAVIDE (VENTIMIGLIACALCIO)

MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)