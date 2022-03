Calcio, Seconda Categoria. Torna a marciare la San Francesco Loano, mister Sardo: "Un po' contratti ma alla fine i valori hanno fatto la differenza"

Doveva ripartire ed è riuscita a farlo, la San Francesco Loano supera in trasferta 5 a 1 il Varazze archiviando di fatto il KO di settimana scorsa contro la Priamar:

“Era importante fare risultato” – inizia così mister Enrico Sardo, che comunque non è soddisfatto al 100% della prova dei rossoblù – “Abbiamo patito ancora qualche scoria dopo l’ultima sconfitta, tutti erano convinti di riuscire a fare il risultato, nessuno si sarebbe aspettato una sconfitta, neanche loro, per questo siamo entrati in campo un po’ contratti e con un po’ di paura. Con il passare dei minuti però i valori sono usciti fuori e sono usciti questi tre punti. Il calcio non è una scienza esatta, bisogna sempre prestare attenzione dando il massimo ogni gara.”

Tre squadre raggiunse in quattro punti, con altrettante gare da disputare: “Il calendario più difficile lo abbiamo noi” – analizza ancora l’allenatore – “Dobbiamo affrontare il Borgio Verezzi, la Nolese, il Cisano e la Spotornese all’ultima giornata. I biancoazzurri come noi devono affrontare il Borgio, invece la formazione del capoluogo di provincia ha forse un programma più agevole. E’ vietato sbagliare, è abbastanza chiaro, come anche i miei colleghi sanno saranno i dettagli a fare la differenza, noi ce la metteremo tutta.”