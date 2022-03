Calcio, Torneo Internazionale 958 Santero: ecco le prime squadre dilettantistiche da Sicilia ed Emilia Romagna

Continua rapido il giro d'Europa in attesa del 25° Torneo Internazionale 958 Santero. Il ritorno in Italia apre alle realtà dilettantistiche del Belpaese con l'annuncio relativo alla partecipazione dell'SSD Camaro e del Real Casalecchio.

"Non solo squadre professionistiche al 25° Torneo Internazionale 958 SANTERO – Città di Cairo Montenotte, 2° Memorial Carlo Pizzorno, ma anche importanti realtà dilettantistiche, che avranno la possibilità di mettersi in mostra, come le prime due che vi presentiamo: diamo il benvenuto all’ S.S.D. Camaro 1969, proveniente dalla Sicilia, e al Real Casalecchio, direttamente dall’Emilia-Romagna"!