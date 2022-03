Giudice Sportivo, Prima Categoria: tutti i provvedimenti nei gironi A e B

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 5/ 3/2022

AMMONIZIONE (III INFR)

SIRI MATTEO (MALLARE)

KADRIJA HEROLIND (MALLARE)

AMMONIZIONE (II INFR)

TORRINI GIACOMO (MALLARE)

GARE DEL 6/ 3/2022

AMMONIZIONE (VI INFR)

SALTARELLI ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

BERRICA PASQUALE (CARLIN S BOYS)

AMMONIZIONE (I INFR)

ANDRIAN LEANDRO (AREA CALCIO ANDORA)

AMENDOLA ERNESTO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIANESE ELIA (BORGHETTO 1968)

RAGANINI GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FERRI MICHAEL (MILLESIMO CALCIO)

REJAIBI SABEUR (PRA F.C.)

FIORI MARCO (QUILIANO&VALLEGGIA)

PASTORE ARMANDO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

VEZZOLLA SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARCA ANGELO GIOELE (AREA CALCIO ANDORA)

AMENDOLA TOMMASO (BORGHETTO 1968)

TIRASSO DIEGO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

SABALLY IBRAHIM (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

HALAJ SERGIS (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CALVINI DAVIDE (ATLETICO ARGENTINA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

CAVIGLIA ANDREA (CITTA DI COGOLETO)

SIRI MASSIMO (CITTA DI COGOLETO)

PESCIO MATTEO (LETIMBRO 1945)

CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)

DELLEPIANE STEFANO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

MAGNANI DANIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CIARAMITARO CHRISTIAN (ATLETICO ARGENTINA)

CRESPI ALESSIO (ATLETICO ARGENTINA)

PALMIERI LUIGI (ATLETICO ARGENTINA)

ORCINO MATTEO (CARCARESE)

GUIRAT MOEZ (CARLIN S BOYS)

MESSINA ANTONIO (CARLIN S BOYS)

PALLADINO ALESSANDRO (CARLIN S BOYS)

CAPUTO DIEGO (PONTELUNGO 1949)

CAUTERUCCIO GABRIELE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

BRONDO FABIO (VADESE CALCIO 2018)

CROCILLA LORENZO (VADESE CALCIO 2018)

GUALDI ANDREA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIORGETTI ALAIN (ALTARESE)

GALLO ANDREA (BORGHETTO 1968)

ASCONIO ALESSANDRO (CARLIN S BOYS)

MUCCIO FRANCESCO (CARLIN S BOYS)

NAPOLI DOMENICO (FEGINO)

FIDALEO GABRIEL (LETIMBRO 1945)

GRECO DAVIDE (PONTELUNGO 1949) C

AROCCI LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)

SCARLATA FABRIZIO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

SCIMEMI FRANCESCO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

COSTANZO GIOVANNI (ALTARESE)

CANU LEONARDO (AREA CALCIO ANDORA)

MUCA JURGEN (AREA CALCIO ANDORA)

VALENZISE TOMMASO (ATLETICO ARGENTINA)

REVELLO ALESSANDRO (CARCARESE)

SPOZIO MATTEO (CARCARESE)

MOLINARO TOMMASO (CITTA DI COGOLETO)

FRUMENTO MATTIA (LETIMBRO 1945)

DADDI PIETRO (PONTELUNGO 1949)

GIANCOTTI ALESSIO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

CRIVELLO ANDREA (QUILIANO&VALLEGGIA)