Giudice Sportivo, Promozione: tre turni a Barreto e Bedini, due a Bevegni. Altri 13 giocatori fermati per una giornata

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 6/ 3/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CURRI SALVATORE (GOLFO DIANESE 1923)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

TOBIA FABIO (LEGINO 1910)

AMMONIZIONE (II INFR)

CARLETTI FABIO (PRAESE 1945)





CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BARRETO ALVAREZ JHONEIDER (CELLE RIVIERA CALCIO)

A gioco fermo, spingeva violentemente un avversario con le mani al petto, facendolo cadere, senza conseguenze lesive.

BEDINI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

A gioco fermo, colpiva violentemente un avversario con una manata allanuca, mentre questi si trovava a terra, senza conseguenze lesive, ritardando, altresì l'uscita dal tdg per circa 1'.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BEVEGNI FILIPPO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FAVARA MATTEO (CELLE RIVIERA CALCIO)

DIANA ANDREA (VELOCE 1910)

BEVEGNI FRANCESCO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ROMITI NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CIDALE LEONARDO (FOLLO SAN MARTINO)

CENDERELLO FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)

SILVA MARIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

RASO ANDREA (PRAESE 1945)

STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)

BARATTINI MATTEO (TARROS SARZANESE SRL)

BORTOLAI LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

PONDACO STEFANO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MANGONE ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GUERRA ANDREA (BRAGNO)

NAOUI MOURAD (CERIALE PROGETTO CALCIO)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

SALKU ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

VERONA MARIO (FORZA E CORAGGIO)

MERLO MANCO FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

MAZZOLINI EMANUELE (GOLIARDICAPOLIS 1993)

POSTANI ALBERTO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

BALBI MATTIA (LEGINO 1910)

GUARCO SIMONE (LEGINO 1910)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

LUCIANI DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)

DE MATTEI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

LUCCHI SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)

BELATTI FABIO (VALDIVARA 5 TERRE)

MATRANGA MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

DE SIMONE ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

MORETTI TOMMASO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

D IMPORZANO ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

VALCAVI EMANUELE (PRAESE 1945)

GALLIO FEDERICO (REAL FIESCHI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CUNEO ANDREA (MARASSI 1965)

CANESSA GIACOMO (REAL FIESCHI)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MOUSSAVI SEYED NADER (FOLLO SAN MARTINO)

ORECCHIA LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

APICELLA NICOLO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (III INFR)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

TUBINO MARCO (BRAGNO)

FANTONI VITTORIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

PANNONE ANTONIO (COLLI ORTONOVO)

SANTUCCIU SEBASTIAN (COLLI ORTONOVO)

NAPOLETANO MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ANGELLA ANDREA (FOLLO SAN MARTINO)

BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)

DE ROSA MARCO (LITTLE CLUB JAMES)

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

CERRI JOAN (MAGRA AZZURRI)

BOSSI FEDERICO (MARASSI 1965)

PIROLI NELSON (PRAESE 1945)

SPALLETTA MARIO (REAL FIESCHI)

DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)

NERI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (II INFR)

BIANCHINO PAOLO (BORZOLI)

GALIANO MANUEL (BRAGNO)

CAFFIERI FILIPPO (CELLE RIVIERA CALCIO)

AIELLO ANTONIO (LEGINO 1910)

CARRA FEDERICO (MARASSI 1965)

PECAJ LEDION (REAL FIESCHI)

STANO JACOPO (TARROS SARZANESE SRL)

LAMSADEQ ABDELILAH (VALDIVARA 5 TERRE)

LIUZZO DAMIANO (VALDIVARA 5 TERRE)

TESTORI LUDOVICO MARIA (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

BARONE DANIELE (BAIA ALASSIO CALCIO)

MANCA FLAVIO (BORZOLI)

RAGGI FILIPPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SOTTIMANO LUCA (LITTLE CLUB JAMES)

ANTONELLI DAVIDE (MAGRA AZZURRI)

CUNEO GABRIELE (MARASSI 1965)

DAPELO MATTEO (SAMMARGHERITESE 1903)

STURLESE LUCA (TARROS SARZANESE SRL)

PASQUE FILIPPO (VALDIVARA 5 TERRE)

MOLON LORENZO (VALLESCRIVIA 2018)