Imperia calcio, parla mister Soda dopo lo 0-0 con giallo:" Cancellare questa partita e ripartire subito. Dovevamo vincerla nel primo tempo." (video)

Al di fuori del punto guadagnato, o meno, poco cambierebbe nella classifica dei neroazzurri. Ciò che maggiormente ha amareggiato mister Antonio Soda è l'atteggiamento col quale la squadra ha approcciato una partita che andava assolutamente portata a casa:" Dovevamo vincerla nel primo tempo."

L' Imperia è sembrata impacciata, lontana parente di quella che solo tre giorni fa batteva con margine il quotato Derthona. Ha funzionato poco nella trama di gioco e i neroazzurri, ad un certo momento della gara, hanno dato l'impressione di pensare maggiormente a difendersi che non ad attaccare contro il Saluzzo, fanalino di coda ed autore di sole 13 reti in stagione.

Questa Imperia è una vera 'femme fatale': di quelle che seducono e abbandonano. Capace di vincere gagliardamente partite difficili e aprire spiragli importanti, per poi cadere al turno successivo illudendo i tifosi. Era successo già nell'era Ascoli con le belle affermazioni interne su Varese e Bra, prima di inanellare una serie di 5 k.o. di fila; oppure i 4 punti raccolti a dicembre tra Caronno e PDHAE prima della prova abulica di Fossano; il successo sul Casale e poi un solo punto nelle successive quattro. Non è ancora arrivato quel passo definitivo verso la compiutezza e la maturità.

L'errore più grande - al di fuori di eventuali discorsi e ricorsi fuori dal campo, dato il pasticcio sui cambi che potrebbe influire sull'omologazione del risultato - sarebbe quello di accusare oltremodo il colpo per una prestazione opaca. L'allenatore lo ha detto chiaramente:" Dobbiamo cancellare questa partita e ripartire già domenica."

L'Imperia rimane terzultima , in piena bagarre per i playout, e sono ancora 33 punti in palio. Abbastanza da poter pensare che il campionato sia lungo e tutti i discorsi in gioco.