Savona, il Panathlon Club "Carlo Zanelli" rinnova le cariche direttive: Enrico Rebagliati confermato presidente

Lo scorso 4 marzo, nel Salone del Coni si è svolta l'assemblea annuale del Panathlon Club "Carlo Zanelli" di Savona (dedicato al ricordo dell'ex sindaco e fondatore insieme al commendatore Stefano Delbono) col rinnovo delle cariche direttive dell'associazione che quest'anno festeggia il 65° anniversario di fondazione.

Dopo il ricordo dei soci defunti con un minuto di raccoglimento, i lavori sono stati aperti con la relazione del presidente uscente Enrico Rebagliati e quella della commissione dei revisori dei conti. Entrambi i rapporti sono stati approvati all'unanimità dall'assemblea. Successivamente si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo per il triennio 2022-2025.

Alla guida del Club è stato riconfermato all'unanimità in qualità di presidente Enrico Rebagliati. Nel consiglio sono stati eletti: Giorgio Novaro, Barbara Pastorino, Roberto Fresia, Paolo Romer, Daniele Ruocco, Simone Simari e Simone Falco; invitati permanenti Enzo Motta come Past President e Carla Zanelli; per il collegio dei revisori sono stati riconfermati Raffaele Arecco, Francesco Ciocca e Cristian Iezzi.

Le linee programmatiche che il presidente Rebagliati ha voluto delineare sono le seguenti: una continua e duratura collaborazione con il Coni di Savona e con il Delegato Provinciale Roberto Pizzorno, l'organizzazione per la consegna del premio De Manincor 2022, la possibilità visto l'allentarsi della situazione pandemica di poter organizzare degli incontri con il mondo della scuola per portare a conoscenza dei giovani quegli ideali della promozione di uno sport pulito, uno sport ispirato ai principi etici cari a Pierre de Coubertin, accessibilità a tutti, senza distinzione di età, razza, sesso o capacità fisiche e mentali.

L'assemblea si è conclusa con l'approvazione del bilancio consultivo 2021 e preventivo 2022.