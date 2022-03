Calcio, Albissole. Dopo quasi tre lustri in bicnoceleste arriva il commiato di Massimiliano Brazzino

La promozione in Prima Categoria è ormai dietro l'angolo, ma i ceramisti dovranno rinunciare nelle prossime stagioni a Massimiliano Brazzino che, dopo quasi 15 anni con i colori biancocelesti addosso, ha deciso di salutare il Faraggiana.

Una decisione che circolava da un po' di tempo, ma che è stata ufficializzata nel pomeriggio odierno:

"Dopo 14 anni di colori Biancocelesti mi dimetto come dirigente dall' Asd Albissole, lascio una prima squadra in testa al campionato e 22 ragazzi che in questi anni mi hanno dato tantissimo. Voglio ringraziare tutti i ragazzi che in questi 14 anni hanno condiviso con me gioie e dolori, dai pulcini fino alla prima squadra , tutti i mister con cui ho collaborato , e augurare all'amico Roberto Gasparlin una carriera da allenatore ricca di vittorie".