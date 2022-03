E' stato ratificato nel comunicato di ieri pomeriggio il preannuncio di reclamo da parte del Saluzzo, dopo la mancata presenza delle leve richieste contemporaneamente in campo tra le fila dell'Imperia nel corso del recupero di mercoledì.

Per conoscere il verdetto del Giudice Sportivo bisognerà però attendere ancora qualche giorno.

Sul fronte sanzioni un turno di stop per il portiere Simone Caruso, dopo l'espusione rimediata in campo. Nel Casale entra in diffida Darini.