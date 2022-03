Calcio, Serie D. Casale senza pace, è separazione con il DG Michele Padovano

La stagione pesantemente sotto le attese del Casale ha portato a un nuovo strappo all'interno del comparto tecnico nerostellato.

Pochi minuti fa sono state infatti comunicata l'interruzione del rapporto con il Direttore Generale Michele Padovano:

"Il Foot Ball Club Casale ASD comunica che in data odierna si è concluso il rapporto lavorativo con il Direttore Generale Michele Padovano. Il Foot Ball Club Casale ringrazia Michele Padovano per il lavoro svolto in questi mesi, prestato con dedizione e professionalità. La società nerostellata augura a Michele le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera dirigenziale".