Trofeo Ponente in Rosa, il primo acuto è di Silvia Zanardi: sua la Pietra Ligure-Diano Marina

Con la prima tappa, Pietra Ligure-Diano Marina è scattata nella giornata di ieri la tre giorni di ciclismo tutta al femminile, il Trofeo Ponente in Rosa femminile élite, una nuova corsa a tappe organizzata dal Gruppo Sportivo Loabikers, società presieduta da Piernicola Pesce, dal 10 al 12 marzo sulle strade della Riviera di Ponente con il patrocinio della Regione Liguria.

Quasi 120 le atlete in gara proprio nella settimana della Giornata Internazionale della Donna ed a pochi giorni ormai dalla Classicissima Milano-Sanremo, una importante iniziativa per celebrare lo sport al femminile ed un nuovo strumento di promozione turistica per valorizzare le bellezze paesaggistiche del nostro territorio, così amato dagli sportivi ed appassionati delle 2 ruote.

Silvia Zanardi, 22enne piacentina in forza alla BePink nonché campionessa europea su strada under 23, si è aggiudicata in volata la frazione inaugurale precedendo sul traguardo Emanuela Zanetti (Isolmant – Premac – Vittoria) e Sofia Collinelli (Aromitalia Basso Bikes Vaiano).

Quest'oggi la seconda tappa della competizione, con partenza (alle ore 13) e arrivo a Diano Marina. Nei 101,5 km della frazione, le protagoniste dopo due giri introduttivi (perimetro di 8,500 km) sprinteranno per i traguardi volanti di Arma di Taggia e in merito al Gran Premio della Montagna a punti transiteranno sul leggendario “Poggio” di Sanremo alkm 63,500. La seconda tappa del Trofeo Ponente in Rosa avrà un sapore da classicissima. Anche la Diano-Diano terminerà in via Roma.