Pallanuoto. La RN Savona batte l'Anzio ed è in semifinale di Coppa Italia, domani il derby con la Pro Recco

quattro gol per Fondelli oggi pomeriggio

La Carige Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con l'Anzio Waterpolis, nella piscina di Albaro a Genova, l’incontro valevole per la 1^ giornata della Final Eight di Coppa Italia Unipolsai. 18 a 6 è stato il risultato finale della partita che ha visto i savonesi dominare la partita dall'inizio alla fine.

Da segnalare che tutti i biancorossi sono andati

in rete tranne i due portieri.

Grazie a questa vittoria la Carige Rari Nantes Savona conquista la

Semifinale che si disputerà domani alle ore 17,00 con la Pro Recco che oggi, nel primo incontro della giornata, ha battuto la Pallanuoto

Trieste 21 a 3. L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming su

www.raisport.rai.it e in differita alle 00:30 su Rai Sport + HD.



Questo il tabellino della partita.



CARIGE R.N. SAVONA – ANZIO WATERPOLIS 18 – 6

Parziali (3 – 1) (4 – 2) (6 – 2) (5 – 1)



TABELLINO

Formazioni

CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Rocchi 1, Patchaliev 1, Vuskovic 2, Molina Rios 1, Rizzo 1, Caldieri 1, Bruni 2, Campopiano 1, Fondelli 4, Iocchi Gratta 3, Giovanetti 1, Turazzini.

Allenatore Alberto Angelini.



ANZIO WATERPOLIS: Antonini, Siani, Gandini, Di Rocco, Giorgetti 1,

Grossi 1, Cunkov, Mironov 1, Lapenna, Agostini, Casasola 2, Presciutti D. 1, Leoni.

Allenatore Stefano Piccardo.



Arbitri: Vittorio Frauenfelder di Salerno e Massimo Calabrò di Macerata



Delegati Fin: Domenico De Meo, Gianluca Fassino.



Superiorità numeriche:

CARIGE R.N. SAVONA: 2 / 4

ANZIO WATERPOLIS: 2 / 7



Note:

Spettatori: 300.



Usciti per 3 falli: Iocchi Gratta (Savona) a 5'16” dalla fine del 4°

tempo.