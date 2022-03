Pallapugno: martedì la finale di Supercoppa. Sarà Cortemilia - Albeisa

L'Ufficio campionati della Fipap, con il benestare delle due società interessate (Polisportiva Cortemilia e Pallonistica Albese), ha fissato la data di svolgimento della partita che assegnerà la Supercoppa 2021.



L'appuntamento è per martedì 10 maggio, alle 20.30, nello sferisterio comunale "Lorenzo Destefanis" a Ricca di Diano d'Alba e vedrà di fronte, per la conquista del trofeo, la Nocciole Marchisio Cortemilia di Massimo Vacchetto (squadra vincitrice dello scudetto) e la Pallapugno Albeisa di Bruno Campagno, formazione che nel 2021 si è aggiudicata la Coppa Italia.



La gara si disputerà ai nove giochi e, in caso di maltempo, sarà recuperata il giorno successivo.