Calcio. Eccellenza, playoff e playout, le savonesi devono cambiare passo dopo un avvio stentato. Finale al "Borel" con la Fezzanese, il Pietra va ad Arenzano

Le due poule promozione e salvezza del campionato di Eccellenza, nel primo turno andato in scena domenica scorsa, hanno riservato ben poche soddisfazioni alle squadre savonesi, rimaste a bocca asciutta o tornate a casa con un solo punticino.

Urge quindi cambiare immediatamente passo, specie in un format che non permette grossi margini di errore.

Il compito più arduo, nel girone playoff, lo avrà il Finale, chiamato a vedersela al "Borel" con la Fezzanese, favorita principale al ritorno in Serie D. Sempre alle ore 15.00, sfida ad alto coefficiente di difficoltà anche per la Cairese, impegnata al "Ferrando" con la Genova Calcio, mentre l'Albenga farà visita al Taggia per archiviare la sconfitta casalinga contro il Campomorone, di scena tra le mura di casa con la RapalloRivalorese. Alle 14.30 il via con Baiardo-Canaletto.

Per ciò che riguarda la lotta salvezza, il Pietra Ligure cerca i primi punti in casa dell'Arenzano, capace di espugnare Busalla nel match di domenica scorsa. Il Varazze, dopo il buon pari di Ventimiglia, riceve il Rivasamba, mentre Ospedaletti e Ventimiglia se la vedranno in trasferta rispettivamente con Athletic e Sestrese.

Livescore di tutte le sfide a partire dalle 14.30