Calcio. Prima Categoria A e B: il clou è Pontelungo-Carcarese, la Sampierdarenese cerca l'allungo momentaneo in vetta

Girone A



Probabilmente l'ultimo vero ostacolo sul cammino della Carcarese, probabilmente l'ultima chance di accorciare per il Pontelungo. Sarà il big match tra granata e biancorossi ad illuminare la 17^ giornata di Prima Categoria: la squadra di Chiarlone, dopo il mezzo passo falso con l'Altarese, non vuole rallentare la propria marcia verso la Promozione, mentre gli ingauni devono riscattare il ko rimediato in casa dell'Atl. Argentina, impegnato in Valbormida contro un Millesimo in salute. Allarme Covid rientrato per Altarese-Aurora, completano il quadro odierno Carlin'S Boys-San Filippo Neri, Mallare-Andora e Oneglia-Borghetto.

Girone B

Nulla da fare per il Savona, ancora fortemente colpito dal coronavirus e match con il Fegino rinviato. Giornata "spezzatino" con i soliti orari spalmati da mattino a sera: apre alle 10.30 Cogoleto-Sampierdarenese (ghiotta chance per gli uomini di Pittaluga di allungare momentaneamente in testa), mezz'ora più tardi Pra-Letimbro, San Cipriano-Vadese e Vecchiaudace-Pro Pontedecimo. Nel pomeriggio, alle 16.00, sfida ad alta quota tra Speranza e Campese.