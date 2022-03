Calcio, Seconda Categoria. Il Riva Ligure fa l'impresa: doppio Filardo e la capolista Vadino battuta 2-1

RIVA LIGURE - VADINO 2-1 (10', 64' Filardo; 84' rig. Santanelli)

RIVA LIGURE - Giraud; Ballerini, Meka, Garibaldi, Conio, Ricca, Keerci, Garibaldi D., Cacciatore (82' Comerci) , Filardo, Lombrosi (69' Polloni) . All. Minasso

VADINO - Scola, Balbo (65' Vanzini) , Valentino (76' Seghizzi) , Bonsignorio, Prudente, Vigorito, Tomao, Basso (46' Giraldi) , Milazzo (80' Santanelli) , Pollio, Miserendino.

Grande impresa del Riva Ligure che al 'Colombera' batte 2-1 la capolista Vadino. Una rete per tempo di Fabio Filardo consegnano i tre punti ai biancogranata e non basta, nel finale, la trasformazione di Santanelli su calcio di rigore per ristabilire l'equilibrio.

I neroarancio, che fino ad oggi avevano sempre vinto in campionato, patiscono oltremodo gli spazi ristretti del campo di Santo Stefano e l'orario inconsueto ma, di fronte, la squadra di Minasso non ha concesso gioco e le ripartenze si sono dimostrate velenose.

Pronti, via e i padroni di casa vanno in vantaggio con Filardo che triangola con Ricca e, d'esterno sinistro, batte Scola. Troppo passiva la difesa di Giunta nella situazione. Il Vadino comunque prova a rialzare la testa andando vicino al gol in almeno quattro circostanze: la più clamorosa capita sulla testa di Vigorito che, da pochi passi, viene contrastato e la palla termina fuori. Proprio negli istanti finali del primo tempo.

Nella ripresa, l'ingresso di Giraldi dà inizialmente brio alla manovra offensiva ingauna ma le conclusioni non danno particolare apprensione al portiere Giraud. La seconda svolta della partita arriva al minuto 64 quando ancora Filardo, imbeccato da Cacciatore, si presenta a tu per tu con Scola e lo batte per il raddoppio inaspettato. Gli attacchi ospiti sono piuttosto confusi e il centrale rivese Conio sfodera una prestazione importantissima; è anzi il Riva ad andare vicino al tris con capitan Ricca (che sfiora la traversa su punizione) e Polloni, subentrato all'ottimo Lombrosi, che impegna severamente Scola.

Nel finale, il Vadino va all'assalto ed al 84' accorcia le distanze con Santanelli che batte alla perfezione un penalty conquistato da Giraldi. Poi Miserendino va al tiro da fuori area ma è ancora Filardo a sfiorare la tripletta personale con un pallonetto d'alta scuola. Sarebbe stato davvero troppo per un Vadino che incappa nel primo k.o. in campionato.

I ragazzi di Giunta saranno di nuovo in campo mercoledì per disputare le semifinali di Coppa Liguria mentre il Riva Ligure si rilancia in zona playoff salendo a quota 22 punti.