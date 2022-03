Calcio. Serie D, il Vado vuole regalarsi una domenica speciale: al "Chittolina" arriva il Novara capolista

L'attuale posizione in classifica occupata dal Vado permetterà ai rossoblu di giocarsi con relativa serenità e spensieratezza una delle gare più attese dell'anno: al "Chittolina", fischio d'inizio ore 14.30, arriva infatti il Novara di Marchionni e Vuthaj, primo della classe con sei lunghezze di vantaggio sulla Sanremese.

Non sarà comunque facile portare via punti alla corazzata piemontese, considerando anche le numerose defezioni che non permetteranno ampi margini di scelta a mister Solari. A Cirillo, Colantonio, Galvanio, Giuffrida, Costantini e Lo Bosco, già indisponibili a Fossano, si aggiungono le assenze di Cattaneo, Gandolfo e Brondi. Tra i pali quindi ancora Ghizzardi, centrocampo in totale emergenza con i soli Cenci e Lazzaretti arruolabili, mentre l'attacco ruoterà intorno a Capra e Aperi, in una sfida ravvicinata tra i due giocatori più prolifici del girone A.

Sul versante opposto toccherà infatti all'incontenibile Vuthaj guidare ancora una volta il Novara; indisponibili Alfiero e Amoabeng, ma il 3-4-1-2 resta l'ipotesi principale per Marchionni, con il giovane Raspa in porta, Laribi trequartista e l'eterno Gonzalez ad affiancare il capocannoniere del campionato.

Livescore e webcronaca diretta su Svsport.it dalle 14.25.