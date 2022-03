Ciclismo, Nadia Quagliotto vince la prima edizione del trofeo Ponente in Rosa

Si è conclusa con la vittoria finale di Nadia Quagliotto la prima edizione del trofeo Ponente in Rosa, manifestazione di ciclismo andata in scena sulle strade delle province di Savona e Imperia.

"Un’edizione davvero partecipata che Regione Liguria ha voluto patrocinare e sostenere sia per l’elevato livello atletico delle partecipanti, sia per il grande impatto sul turismo che hanno queste manifestazioni sportive e ringrazio il collega ed amico Gianni Berrino per aver vissuto con me il momento dell’arrivo al traguardo delle cicliste e la condivisione della premiazione sul palco insieme al Sindaco dì Ceriale Luigi Romano" ha commentato l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro.