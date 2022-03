Pallanuoto. E' podio per la RN Savona, la vittoria sul Palermo vale il terzo posto in Coppa Italia

La Carige Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con il Telimar Palermo nella piscina di Albaro a Genova, l’incontro valevole per la Finale 3°/4° posto della Final Eight di Coppa Italia Unipolsai. 10 a 9 è stato il risultato finale della partita in favore dei savonesi che con questa vittoria concludono la Coppa Italia al 3° posto.

La Carige Rari Nantes Savona tornerà in vasca per il Campionato di Serie A1 sabato 19 marzo nella piscina “Zanelli” di Savona dove affronterà l'A.N. Brescia. L'inizio dell'incontro è fissato alle ore 15,00.



Questo il tabellino della partita.



TELIMAR PALERMO – CARIGE R.N. SAVONA 9 – 10

Parziali (2 – 2) (2 – 3) (3 – 4) (2 – 1)



TABELLINO

Formazioni

TELIMAR PALERMO: Nicosia, Del Basso, Turchini, Di Patti, Occhione 1,

Vlahovic 1, Giliberti, Marziali 2, Fabiano, Maxwell 2, Lo Dico, Basic 3, Washburn.

Allenatore Marco Baldineti.



CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Rocchi, Patchaliev, Vuskovic, Molina Rios 2, Rizzo 2 (di cui 1 su rigore), Caldieri, Bruni 2, Campopiano 1, Fondelli 2 (di cui 1 su rigore), Iocchi Gratta 1, Giovanetti, Turazzini.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Attilio Paoletti di Roma e Luca Bianco di Brescia.



Delegati Fin: Domenico De Meo di Cagliari.



Superiorità numeriche:

TELIMAR PALERMO: 6 / 13

CARIGE R.N. SAVONA: 5 / 13 + 2 rigori realizzati.



Note:

Spettatori: 250.



Usciti per 3 falli: Di Patti (Palermo) a 4'50” dalla fine del 3° tempo.