Rugby: il recap dai campionati liguri, in stand-by l'esito del match del Savona

Ci voleva il derby fra CUS Genova e Pro Recco per radunare sugli spalti del Carlini Bollesan un pubblico superiore alla media. Non è stata una partita certamente spettacolare in quanto a gioco, ma alla fine del test la carica agonistica messa in campo da entrambe le formazioni ha raccolto numerosi consensi dai sempre appassionati della palla ovale! Dopo un primo tempo estremamente equilibrato ed un’inizio di ripresa a sorpresa favorevole ai rivieraschi è uscito alla scoperta un CUS che ha costretto alla resa gli avversari grazie soprattutto al pacchetto di mischia. Le sei mete ad una a favore dei biancorossi universitari portano cinque punti nel “carniere” del team di Sandri e Bernardini che agganciano in classifica il Settimo Torinese. Fra le categorie giovanili spicca l’affermazione a Grugliasco con i pari età del CUS Torino degli Under 17 delle Province dell’Ovest di Paolo Ricchebono, e quella degli U17 dell’Union Riviera con la PRO Recco.

SERIE A/GIRONE 1 ( RECUPERO IV GIORNATA ANDATA)

Pro Recco – CUS Genova 17/43

VII Torino – Amatori Alghero 17/17

PROMOTICAL I Centurioni – ASR Milano 37/33

Biella – Parabiago 39/35

ITINERA CUS Torino in sosta.

CLASSIFICA: Itinera CUS Torino punti 47, Biella 43, Parabiago 34, A.S.R. Milano 31, Amatori Alghero 21, Promotica I Centurioni 22, VII Torino e CUS Genova 12, Pro Recco punti 0.

SERIE C II FASE INTERREGIONALE/PROMOZIONE GIRONE 5 POULE A (II GIORNATA)

Amatori Genova – Savona (n.d.) attesa decisioni G.S.

CUS Pavia – R.C. Spezia (n.d.) attesa decisioni G.S.

CLASSIFICA GENERALE: Savona e Spezia punti 4, Amatori Genova e CUS Pavia punti 0.

POULE B (II GIORNATA)

Rho – Cernusco 37/13

CLASSIFICA GENERALE: Rho punti 10, Cernusco 0, Parabiago – 4.

UNDER 17 II FASE INT/LIGURE-PIEMONTESE (I GIORNATA)

Union Riviera – Pro Recco 40/12

R.S. Spezia – CUS Genova (n.d.) attesa decisioni G.S.

Alessandria in sosta.

CLASSIFICA: Union Riviera punti 5, Recco, Spezia, CUS Genova ed Alessandria punti 0

UNDER 17 GIRONE 1/INTERREGIONALE (I GIORNATA)

Amatori&Union Milano – ASR Milano 31/38

CUS Torino – Province dell’Ovest 5/14

CLASSIFICA: ASR Milano punti 5, Province dell’Ovest 4, Amatori & Union Milano 2, CUS Torino punti 0.

UNDER 17 GIRONE INTERREGIONALE 3 (I GIORNATA)

Franciacorta – Velate 37/14

Amatori Genova – Savona 15/17

CLASSIFICA GENERALE: Franciacorta punti 5, Savona 4, Amatori Genova 1, Velate punti 0.