Ad Albenga arriva Maurizio Mondoni, studioso e fondatore del Minibasket moderno

Nell’ambito del progetto “8 incontri sulla Pallacanestro con gli studenti del Liceo Sportivo Giordano Bruno di Albenga”, nelle mattinate di giovedì 17 e venerdì 18 marzo, il prof. Maurizio Mondoni chiuderà il programma, avviato nelle scorse settimane con gli incontri-lezione, tenuti dal prof. M. Sabatino (Storia ed evoluzione del gioco della Pallacanestro), sig. E. Campisi (Il Minibasket), Ing. N. Zappa e sig. S. Vozzella (Andiamo in campo ad arbitrare).

Gli studenti delle Classi 3 e 4 del Liceo Sportivo di Albenga, avranno occasione di apprendere significativi concetti “cestistici” dal prestigioso Docente, che in particolare terrà lezione sugli argomenti “Insegniamo a Insegnare la pallacanestro” e “Giochiamo con i fondamentali”.

Inoltre prof. Mondoni passerà due pomeriggi con i bambini del Minibasket sui campi di ASD Pallacanestro Alassio (Mercoledì 16 marzo, Pallone Pala-Ravizza ore 1700 Scoiattoli 1800 Aquilotti) e di ASD Basket Loano Garassini (Giovedì 17 marzo, Palazzetto dello Sport “Garassini” ore 1700 Scoiattoli 1800 Esordienti).

Maurizio Mondoni, (attualmente Docente Teoria e Didattica Giochi Sportivi (Pallacanestro) presso Fac. Sc. Motorie Un. Cattolica S. Cuore di Milano, Allenatore Nazionale Benemerito, già Responsabile Nazionale Formazione Istruttori Minibasket FIP, Pres. Comitato Tecnico Minibasket FIBA, Istruttore FIBA, ex Docente Ed. Fisica, relatore di innumerevoli Seminari e Clinic in Italia e nel mondo, Autore di numerosi libri e pubblicazioni, assegnatario di molti Premi e riconoscimenti)) è colui che dai primi anni 80 ha rinnovato e divulgato capillarmente in Italia la metodologia di insegnamento del Minibasket, mettendo i bambini al centro del processo d’apprendimento del gioco della pallacanestro, non il contrario, come avveniva precedentemente, contribuendo sostanzialmente anche a livello Europeo, alla crescita del movimento cestistico.

L’intera iniziativa rientra nell’attività di promozione della Pallacanestro in Liguria e nell’occasione, specificamente nella provincia di Savona, svolta dal Comitato Regionale Libertas Liguria e organizzata dal Delegato alla Pallacanestro prof. Massimo Sabatino.

In occasione dell’allenamento al Palazzetto Garassini di Loano, Giovedì 17 marzo, il Presidente di Libertas Liguria, Cav. Roberto Pizzorno, consegnerà al prof. Maurizio Mondoni, un riconoscimento quale ringraziamento per il suo contributo alla divulgazione della Pallacanestro nel nostro territorio.