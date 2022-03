Termina con un risultato ad occhiali la difficile sfida esterna dei gialloblù sul campo della Genova Calcio. È il secondo pareggio consecutivo, in altrettante partite, in questa fase playoff del campionato di Eccellenza ligure, dopo quello arrivato settimana scorsa contro il Finale. Da segnalare, per i ragazzi di mister Alessi, l’espulsione di Riccardo Calizzano dalla panchina, a seguito di una reazione, e una rete annullata, sul finale, a Pastorino. Nel prossimo turno la Cairese affronterà, all’interno delle mura amiche, la formazione del Canaletto Sepor, squadra non ancora incontrata dai gialloblù in questa stagione. Questo il commento del nostro match analyst, Michele Battistel: “Credo che il pareggio sia il risultato più giusto, anche a livello di occasioni. Una partita tosta, giocata a viso aperto da entrambe le parti. Ci è mancata, forse, qualche giocata individuale, che in questo tipo di partite spesso è determinante, ma siamo molto contenti di aver mantenuto la porta inviolata e della prestazione, sia a livello difensivo, ma anche a livello del possesso palla che ci ha permesso di condurre bene il gioco. Siamo ora distanti quattro lunghezze dal Campomorone, primo in classifica: prepareremo al meglio la partita di domenica contro il Canaletto, una squadra che non abbiamo affrontato nella prima parte di stagione, per portare a casa i tre punti, che sarebbero fondamentali.”