Calcio, Prima Categoria. Grande successo per l'Area Calcio Andora, Greco: "Felice per il traguardo personale, ma ora ci sono i playoff da conquistare"

Era chiamata alla vittoria l’Area Calcio Andora e così è stato, la formazione biancoblù strapazza il Mallare rifilandogli ben 5 reti. Ad andare in rete sono Arrigo, Setti, Barca e Alessandro Greco, autore di una fantastica doppietta. L’attaccante raggiunge così la doppia cifra, sono 11 ad oggi i goal in campionato, portandosi a quota 13 reti in stagione:

“Vittoria importantissima visti anche i risultati sugli altri campi” – analizza il classe 1992 – “Sapevamo di incontrare una squadra fisicamente ben strutturata, che in casa, davanti al proprio pubblico, ha sempre dato del filo da torcere a tutti. La nostra fortuna è stata sbloccarla subito, così da poter gestire la gara e costringerli a non chiudersi.”

Una stagione prolifica per Greco, che può festeggiare il record personale di marcature in una stagione: “Per molti anni ho giocato in mezzo al campo, sacrificando forse le mie qualità. Da 2-3 anni son tornato a fare l’attaccante, mio ruolo originale, in cui trovo molta più soddisfazione. Grande merito va anche ai miei compagni, che molto spesso mi mettono nelle condizioni per far bene. Deve però essere solo un punto di partenza, spero che il meglio debba ancora venire!”

Una stagione più che positiva per la squadra andorese: “I playoff devono essere un imperativo per noi, perché lo abbiamo promesso a noi stessi e alla società, che quest’anno non ci ha mai fatto mancare nulla. Abbiamo la consapevolezza che sarà difficile mantenere il passo delle altre, ma rimanendo uniti come abbiamo fatto finora, sono sicuro che potremmo toglierci delle belle soddisfazioni.”