Calcio, Savona. Passato il "picco" di contagi, ma è presto per capire quando i biancoblu torneranno in campo

Sembra essere finalmente alle spalle, per il Savona, la fase acuta dei contagi da Covid19.

Bisognerà però aspettare i prossimi giorni per capire quanti tesserati si saranno effettivamente negativizzati e se il derby con la Letimbro si disputerà regolarmente domenica prossima.

Una situazione a dir poco complicata per mister Maurizio Podestà che, nonostante sia arrivato in biancoblu da circa un mese, di fatto ha potuto lavorare con la squadra per un numero di allenamenti che forse è possibile contenere nelle dita di una mano.

Un intoppo non da poco per gli Striscioni, già in difficoltà fisica prima del cluster da Sars-Cov2, dato lo stop agli allenamenti nella fase cruciale del campionato.

Un gap fisico che dovrò essere recuperato nel più breve tempo possibile, tenendo anche conto dei recuperi che Gallotti e compagni dovranno disputare, tra cui la partita chiave contro la Sampierdarenese. La difficoltà minore del calendario, almeno sulla carta, sembra rappresentare un piccolo vantaggio per il Savona rispetto alle avversarie, ma la condizione generale della truppa biancoblu rappresenta ad oggi una variabile ancora del tutto non chiara per l'ultimo scorcio di stagione.