Calcio. Un grande Ligorna batte il Varese. Le voci dallo spogliatoio Roselli ed Ezio Rossi

«I tifosi del Varese mi hanno sorpreso urlando il mio nome, anche se sono passati tanti anni e i giovani potrebbero non sapere nemmeno chi sono. Noi facciamo questo mestiere per cose come queste, e poi per i soldi. Insieme alla gente di Varese ho avuto grandi soddisfazioni: la memoria conta. E qui c'è. Io ho costruito poco oggi in campo, sono i ragazzi che hanno preso questa vittoria, anche se siamo ancora lontani da quello che voglio io. Se tu ce la metti tutta per vincere questa partita è gli avversari ce la mettono tutta ma non riescono a vincere.... Dovremmo riportare il calcio dove merita, con grandi persone come era Claudio Milanese per me: una volta la segretaria si prese una lavata di testa perché pagò gli stipendi il lunedì e non il venerdì. Per me il calcio e le persone del calcio devono essere queste. Non mi aspettavo certo di vincere con due gol di scarto».



Non c'è nulla da aggiungere alle parole di Giorgio Roselli, davvero protagonista numero 1 della giornata.