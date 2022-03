Diano Marina: il 10 aprile torna 'Mare Monti', la corsa non competitiva organizzata dalla Golfodianese Ultra Runners

Domenica 10 aprile torna la corsa non competitiva 'Mare e Monti a Diano Marina con partenza sul Molo delle Tartarughe.Previsti due percorsi, uno lungo, di 20 kilometri avrà la (partenza ore 9) che passerà per le vie centrali di Diano per poi dirigersi in via Saponiera, Via Ca' Rossa, Le Monade proseguendo sul colle di Diano San Pietro, passando davanti alla vecchia discoteca Pop per poi salire a Diano Borganzo, Diano Roncagli incrociando lo sterrato che sbuca a Evigno con arrivo a Diano Arentino campo sportivo.